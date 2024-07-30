17 ilde düzenlenen “Narkoçelik-29” operasyonlarında; 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 103 kişiden 45'i tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca “NARKOÇELİK-29”operasyonları düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. 

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-29” operasyonlarında; 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Operasyonda 103 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalanırken, 45'i tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.  

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https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1818148183605703012

Kaynak: igf