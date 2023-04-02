KO-MEK’te ilk kez Uzak Doğu mutfağını öğrenmek isteyen vatandaşlar için Sushi kursu açıldıKOCAELİ (İGFA) - Oldukça farklı lezzetleri bünyesinde bulunduran ve milyonlarca kişinin ilgisini çeken Uzak Doğu mutfağı artık KO-MEK’te.

370 farklı branşta eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) eğitim modülüne yeni bir branş daha ekleyerek bir ilki daha başardı. Uzun zamandır vatandaşlar tarafından talep edilen Uzak Doğu mutfağı kursu talebine kayıtsız kalmayan KO-MEK, Uzak Doğu Mutfağı (SUSHİ) kursu açarak eğitimlere başladı.

HAFTA İÇİ AKŞAM YAHYA KAPTAN’DA

Hafta içi akşam saatlerinde kursiyerleri için kapılarını açan Uzak Doğu Mutfağı Sushi Branşı kursu Yahya Kaptan KO-MEK kurs merkezinde devam ediyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen ve 62 saatlik bir eğitim sonucunda katılan kursiyerler sertifikalarını alarak birer sushi ustası olacaklar.

FARKLI LEZZETLER ÖĞRENME İMKÂNI

Farklı lezzetlerin tadıldığı özel bir kurs olan Uzakdoğu mutfağında kursiyerler kurs boyunca Japon, Çin ve Tayland mutfağını yakından inceleyerek öğreniyorlar. Hem tatlı ürünler hem de ana yemeklerin yapılacağı eğitim boyunca kursiyerler farklı lezzetleri tadarak öğreniyorlar. Uzakdoğu mutfağı kursumuzda özellikle popüler olan sushi yapımının yanı sıra birçok lezzet öğretiliyor.

Oldukça keyifli bir ortamda gerçekleştirilen Uzak Doğu Mutfağı (SUSHİ) eğitimlerine katılan emekli Özay Doğan, “Aktif iş hayatımı sonlandırdıktan sonra hobi edinmek istedim. KO-MEK’te Sushi kursunun açılması bizim için özel oldu. Yapması çok keyifli ve kendi elimle yaptığım sushileri sunmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

ONLİNE KAYIT FIRSATI

Oldukça geniş iş alanına sahip olan Uzak Doğu mutfağını öğrenmek isteyen kursiyerlerimiz Yahya Kaptan Kurs Merkezinde hafta içi akşam saatlerinde verilecek olan Uzak Doğu Mutfağı Sushi Kursu için www.komek.org adresinden online olarak kolayca kayıt yaptırabilirsiniz.