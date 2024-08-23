Dünyanın uzay havacılık temalı en büyük eğitim ve deneyimleme merkezleri arasında bulunan GUHEM, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Türk Uzay Kaşifleri Akademisi’ne ev sahipliği yapıyor. Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ile Türkiye’nin farklı şehirlerinden öğrencilerin katıldığı Akademi programı ile yeni neslin uzay ve havacılık farkındalığının artırılması amaçlanıyor.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri ile BTSO öncülüğünde hayata geçirilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) gerçekleştirilen programın açılış törenine BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TUA Başkanı Yusuf Kıraç ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov ile öğrenciler ve eğitmenleri katıldı.

UZAY EKONOMİSİ STRATEJİK HEDEF HALİNE GELDİ BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “GUHEM projesi Bursa için uzay ve havacılık vizyonumuz doğrultusunda kurduğumuz bir hayaldi. Bu hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Türk devletlerinde uzay ve havacılık alanındaki çalışmalarıyla dünyaya örnek olan birçok isim var. Bu isimler, bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. İnanıyorum ki bu merkezlerimiz sayesinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın da hayallerinde uzay ve havacılık bilinci oluşturacağız. Tarih boyunca olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da ülkemizin uzay ve havacılık çalışmalarına damga vuracak gençlerimiz yetişecek. GUHEM gibi merkezlerimiz de bu gençlerimize rehberlik edecek.” dedi.

Uzay ekonomisinin günümüzde ülkelerin en önemli stratejik hedefleri haline geldiğini belirten İbrahim Burkay, “Oluşturacağımız farkındalık ile inanıyorum ki hepimiz için gurur vesilesi olan yeni Alper Gezeravcı’lar yeni Tuva Cihangir Atasever’ler yetişecektir. Ülkemizin uzay ve havacılık çalışmaları kapsamında büyük bir uyum ve işbirliği içinde çalıştığımız TUA Başkanı sayın Yusuf Kıraç’a ve Türk Devletleri Teşkilatımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. “ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA 1,8 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK” TUA Başkanı Yusuf Kıraç ise GUHEM’de Türk devletleri arasında kültürel değerleri ve kardeşlik hukukunu bilimsel temelde destekleyen öncü etkinliklerden birini gerçekleştirdiklerini söyledi. Fergânî’den Ali Kuşçu’ya, Lagari Hasan Çelebi’den Cezeri’ye kadar astronomi ve havacılık tarihine damga vuran isimlerin izinden giden gencecik tohumların filizlenmesini istediklerini belirten Yusuf Kıraç, “Burada düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimler, uzay çalışmalarına ilgiyi artıracak ve gençlerimiz arasındaki bağların daha da güçlenmesine imkan sağlayacaktır.” dedi.

Uzay ekonomisinin 630 milyon dolara ulaştığına dikkat çeken Kıraç, “Önümüzdeki 10 yıl içerisinde uzay ekonomisinin 1.8 milyar dolar gibi bir hacme ulaşması öngörülüyor. Bizim mutlaka buradan pay almamız lazım. 10 yıl sonra bu işlerin başında sizler olacaksınız. Özellikle vizyonerliği için sayın İbrahim Burkay’a teşekkür ediyorum. GUHEM’in kapılarını bizlere açtılar. Buradaki eğitimlerin faydalı geçmesini temenni ediyorum.” diye konuştu. GUHEM’DE GELECEĞE ORTAK ADIM TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov da Türk dünyasının tarih boyunca bilgiye ve keşfe değer verdiğini ve bu kampın uzayın geleceğine atılan ortak adımlardan biri olacağının altını çizdi. Azimov, ayrıca kampa katılan öğrencilerin bu alanda ileriye dönük projelere katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. ASTROFİZİK, ROKET VE UZAY BİLİMİ EĞİTİMLERİ Türkiye’nin, ‘Milli Uzay Programı’nda da yer alan, 13 bin metrekarelik alanda uçuş okulu, mekatronik laboratuvarı ve simülatörler gibi pek çok düzenekle alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 merkezi arasında yer alan GUHEM’in ev sahipliğinde düzenlenen program, Türk gençleri arasında uzay bilincini geliştirmeyi, geleceğin uzay liderlerini yetiştirmeyi ve katılımcılar arasındaki dayanışma ve dostlukları güçlendirmeyi amaçlıyor. TDT üye ve gözlemci devletlerinden 50 öğrencinin katıldığı ve bu yıl ikinci kez düzenlenen Türk Uzay Kaşifleri Akademisi'nde gözlemsel astronomi, roket ve uzay bilimi, astrofizik, güneş sistemi gibi farklı konularda eğitimler düzenleniyor. 21 Ağustos’ta başlayan söz konusu eğitim programı, 25 Ağustos’ta sona erecek.