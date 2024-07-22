NASA'nın dünya çapında düzenlediği Space Apps Challenge, bu yıl ilk kez Aksaray'da da gerçekleştirilecek.Mehmet UZEL / AKSARAY (İGFA) - Aksaray, 2024 yılında uluslararası arenada ses getiren bir etkinliğe ev sahipliği yapacak

NASA'nın her yıl çapraz-kontinental düzenlediği prestijli hackathon, Space Apps Challenge, ilk kez Aksaray'da düzenlenecek.

Dünya çapında bilim ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren bu etkinlik, katılımcıları hem bilgi sahibi yapacak hem de global bir ağın içinde yer almalarına olanak tanıyacak. 48 saat devam edecek olan bu hadise, yerelde bilim ve teknolojinin nabzını tutacaktır.

AKSARAY'DAN NASA SPACE APPS CHALLENGE FIRTINASI

Bu inovatif yarışma, NASA'nın açık veri setlerini kullanarak gezegenimiz ve uzay hakkındaki zorlukları çözmek için yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor. Bilim insanlarından mühendislere, tasarımcılardan programcılara kadar geniş bir yelpazede katılımcıları bir araya getiren bu mücadelede, fikirlerini serbestçe ifade etme ve gerçekleştirme şansı buluyorlar.

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İşi başından aşkın olacak katılımcılar için bir kayıt rehberi de hazır. Öncelikle "Kayıt Ol" butonunu tıklarak işe başlıyorlar. Yeni bir hesap oluşturarak, kişisel bilgileri, takım detayları ve meydan okumayı seçmek gerekiyor. Her şey tamamlanınca kayıt onayını bekleyip, etkinlik gününde yaratıcılığın sınırlarını zorlamak kalıyor.

NASA Space Apps Challenge Aksaray'ın sponsor desteğini Yeşil Doğa Derneği yüklenirken organizasyonunu üstlenen isimler ise

Serhat Yavuz, Abdullah Ramazan Ünal, Habibe Nur Hırçın , Mustafa Köse, Mücahit Karaköse, Nagihan Fıstıkçı ve Fatma Gül Köse olacak.

Bu isimler, hem yerel katılımcıları desteklemek hem de uluslararası standartlarda bir etkinlik sunmak için kolları sıvamış

durumdalar. Etkinliğin Aksaray'a ve katılımcılarına yeni ufuklar açması bekleniyor.