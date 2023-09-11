NASA'nın Perseverance gezgini, Kızıl Gezegen'deyken yetişkin bir insanı üç saat boyunca ayakta tutmaya yetecek kadar (4,3 ons) solunabilir oksijen üretti.İSTANBUL (İGFA) - NASA'nın Perseverance gezgini Mars'ta bir astronotun üç saat hayatta kalmasına yetecek kadar oksijen üretti.

Mars'a ilk kez Şubat 2021'de inen gezici, elementi, iki yıl boyunca periyodik aralıklarla karbondioksiti dönüştürerek oksijen üreten Mars Yerinde Oksijen Kaynak Kullanımı Deneyi (MOXIE) cihazını kullanarak üretti.

LiveScience 'in aktardığı habere göre NASA'nın mikrodalga boyutundaki cihaz Kızıl Gezegene vardığından beri 4,3 ons (122 gram) oksijen ürettiği duyuruldu. Haberde bu, küçük bir köpeğin 10 saatte soluduğu nefese eşdeğer ve bilim insanlarına, bu yaşanmaz gezegende bir gün insan yaşamının sürdürülebileceği umudunu verdiği belirtildi.