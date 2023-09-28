UFO araştırmacısı Jaime Maussan öncülüğünde bilim insanları ve araştırmacılar, Meksika Kongresi'nde bir sunum yaparak, Peru'nun Cusco kentindeki bir maden alanından çıkarılan "insan olmadığı" iddia edilen iki "fosilleşmiş cesedin" bin yıllık "uzaylı" olduğunu öne sürdü. Vatandaşa sorduk. Sizce uzaylılar gerçek mi?Ahmet GÜNAY - Musa YEŞİLDAĞ - Zübeyde ÖZLÜ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Uzaylıların var olduğuna inanan vatandaşlarımız, “Ateş olmayan yerden duman çıkar mı?" yorumunda bulundu.

Görüntülerini gördüklerini, kimi zaman gökyüzünde ışıklar gördüklerini ifade eden vatandaşlar, "Bence gerçek. Ülkemizin teknolojik haline baktığımız zaman bunlar insan yoluyla değil, insan üstü bir şeylerle olabilir diye düşünüyorum. Bakıldığında dünyanın gidişatı yönetim şekilleri falan, bence kesinlikle var.” diye düşünürken, bazıları ise “Bence yok, asıl uzaylılar insanlar.” diyerek esprili şekilde inanmadıklarını belirttiler.