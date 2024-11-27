Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) ebeveynlerle buluşan Uzman Psikolog Merve Nur Çolak’ın “Çocuklarla iletişim nasıl kurulur?” ve “Doğru ebeveyn nasıl olur?” sorularının cevaplarını anlattı, ailelere önemli uyarılarda bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen kişisel gelişim odaklı eğitim ve konferanslar tüm hızıyla devam ediyor.

ÇOCUKLARLA İLETİŞİM

Son olarak SGM’de Uzman Psikolog Danışman Merve Nur Çolak, Sakaryalı anne-babalarla “Çocuklarla İletişim ve Yetkin Ebeveynlik” başlıklı konferansta buluştu.

SGMKonferans Salonu’nda Psikolog Danışman Merve Nur Çolak, çocukların her türlü aktiviteye ihtiyacı olduğunu ve bu süreçlerin nasıl yönetileceğini anlattı.

“KENDİMİZE İYİ GELMEK İÇİN İLTİFATLARI KABUL EDELİM”

Çolak şöyle dedi: “Kendi ihtiyaçlarımızı tamamlamamız gerekiyor ki çocuklarımıza yardımcı olabilelim. Sağlıklı bir zihne sahip olabilmek için uykuya, fiziksel etkinliğe, odaklanma zamanına, içeride geçen zamana, sakin zamana, bağlantı zamanına ve oyun zamanına ihtiyacımız var. Kendimize iyi gelmek için iltifatları kabul etmeyi tercih etmeliyiz, ihtiyaçlarımızın farkına varmalıyız. Yine kendimize iyi gelmek için yaptınız şeylerin mükemmel olmamasına ve olumlu bir ifadeyle bir iç ses oluşturun”

“ÇOCUKLARI İKNA ETMELİYİZ”

Çocukların sağlıklı iletişim kurması için hissettikleri ihtiyaçları sıralayan Çolak, “Çocuğa karşı seçtiğimiz cümleler çok önemli. Çocuklara masum gözle bakmalıyız. Sinirli bir çocuğu sakinleştirmek için beden dilinizi kullanın. Ebeveynler çocukların duygularına eşlik etmelidir. Çocukların birde sınıra ihtiyacı vardır. Okuyoruz, görüyoruz ama nerede duracağımızı kestiremiyoruz. Çocuğu ikna etmeye gerek yok. Çok cevap vermeye de gerek yok. Sınır sınırdır. Çocuklarımızın özellikle öncelik verilmeye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Konferansta ebeveynler yaşadıkları sorunları anlatıp merak ettikleri sorulara cevap alma imkânı buldu.