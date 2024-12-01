Bilgisayar ve akıllı telefon güvenliğini sağlamak için alınabilecek temel önlemlere dikkat çeken Prof. Dr. Burhan Pektaş, “Her hesap için benzersiz, güçlü ve karmaşık parolalar oluşturun. Mümkünse, parola yöneticisi kullanarak parolalarınızı güvenli bir yerde saklayın.” dedi. Doğum tarihi, isim, kullanıcı adı veya "12345", "şifre" gibi tahmin edilmesi kolay ifadelerden kaçınılması gerektiğini işaret eden Prof. Dr. Burhan Pektaş, “Rastgele karakterler ve kelime kombinasyonları kullanılmalıdır.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Bilgisayar ve akıllı telefon güvenliğini sağlamak için alınabilecek temel önlemlere dikkat çeken Prof. Dr. Burhan Pektaş, “Her hesap için benzersiz, güçlü ve karmaşık parolalar oluşturun. Mümkünse, parola yöneticisi kullanarak parolalarınızı güvenli bir yerde saklayın. Hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirerek ek güvenlik katmanı oluşturun. Bu, bir parolanın çalınması durumunda bile hesaplara erişimi zorlaştırır. İşletim sistemi ve uygulamaları güncel tutarak güvenlik açıklarına karşı koruma sağlayın. Güncellemeler genellikle güvenlik açıklarını kapatan yamalar içerir. Bu sebeple güncellemeler kesinlikle başka bir zamana ertelenmemelidir. Güvenilir bir antivirüs programı ile cihazlarınızı zararlı yazılımlara karşı koruyun. Antivirüs yazılımınızı güncel tutun ve düzenli taramalar yapın.” dedi.

“P@r0lam!2024 gibi karakter çeşitliliği şifrenin tahmin edilmesini zorlaştırır”

Dijital güvenliği artırmak için güçlü şifreler oluşturma ve bu şifreleri güvenli bir şekilde yönetmenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Burhan Pektaş, “Güçlü bir şifre oluşturulurken şu kurallara dikkat edilmeli; Güçlü bir şifre en az 12 karakterden oluşmalıdır. Şifre ne kadar uzunsa, kırılması o kadar zor olur. Oluşturulacak şifre, harf (büyük ve küçük harfler), sayı ve özel karakterlerin (örneğin @, #, $ gibi) bir kombinasyonunu içermelidir. Örneğin; P@r0lam!2024 gibi karakter çeşitliliği şifrenin tahmin edilmesini zorlaştırır.” diye konuştu.

Doğum tarihi şifre olarak kullanılmamalı

Doğum tarihi, isim, kullanıcı adı veya "12345", "şifre" gibi tahmin edilmesi kolay ifadelerden kaçınılması gerektiğini işaret eden Prof. Dr. Burhan Pektaş, “Rastgele karakterler ve kelime kombinasyonları kullanılmalıdır. Örneğin; B!z4rD$@07#. Kelimelerin harfleri sayılarla değiştirilerek veya kısaltmalar yapılarak güçlü bir şifre oluşturulabilir. Örneğin, "G3@S!f7".” uyarısında bulundu.

“Hesabınızı ‘Herkese Açık’ değil, ‘Özel’ olarak ayarlayın”

Prof. Dr. Burhan Pektaş, dijital kimliği korumanın, özellikle sosyal medya hesaplarında dikkatli olmakla başladığını kayddetti.

Konum bilgisi gibi özel bilgileri paylaşmamaya özen gösterin

Sahte e-posta veya bağlantılarla gönderilen mesajlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Prof. Dr. Burhan Pektaş, “Phishing saldırıları, sosyal medya hesaplarınızı ele geçirmek için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Tanımadığınız kişilerden gelen bağlantılara veya sosyal medya üzerinden gelen şüpheli mesajlara tıklamaktan kaçının. Konum bilgisi, yaşadığınız yer, günlük rutininiz gibi özel bilgileri paylaşmamaya özen gösterin. Bu bilgiler, kötü niyetli kişilere yönelik bir hedef haline gelmenizi kolaylaştırabilir. Her paylaştığınız gönderinin içeriğini iki kez düşünün ve çok fazla kişisel bilgi içermediğinden emin olun.” dedi.