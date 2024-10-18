Kış mevsimi yaklaştıkça, araç sahiplerinin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de araç temizliği oluyor. Soğuk ve yağışlı hava koşulları, yolların çamur ve kirle dolmasına neden oluyor. Aracı temizlerken kullanılan bazı ürünler araca zarar verebiliyor.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Araç sahipleri, sıklıkla yanlış temizlik ürünleri kullanımı sonucu boya hasarları veya yıkama sırasında aracın çizilmesi gibi sorunlarla karşılaşabiliyor.

Uzmanlar, bu tür sorunlarla karşılaşmamak için araçların temizliğinin güvenilir oto yıkama hizmetlerine bırakılmasını öneriyor.

Uzmanlar ayrıca, oto yıkamacıların uygun malzeme ve tekniklerle araçları temizleyerek hem görünümünü koruduğunu hem de uzun ömürlü olmasını sağladığını ifade ediyor.

Öte yandan araç sahiplerinin kış aylarında düzenli temizlik yaparak araçlarının performansını artırmalarının önemli olduğu belirtiliyor.

Kış ayları yaklaşırken rutin bakımının yanı sıra lastik bakımlarının da yapılması gerektiğini kaydeden uzmanlar, buzlanmaya karşı kış lastiklerinin temin edilmesinin hayati bir durum olduğunu söylüyor.