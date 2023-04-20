Ramazan Bayramı arifesinde birçok sürücü uzun yolculuklar yapmaya hazırlanırken, uzmanlardan öneri ve uyarı geldi. Araç bakımlarını yaptırmak için servislerin yolunu tutan araç sürücüleri oto yıkamacılarda da yoğunluk oluşturdu.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Uzmanlar tatil boyunca ortalama bin ile 2 bin 500 kilometre yol kat edecek otomobillerin, yolculuk öncesinde mutlaka detaylı biçimde teknik kontrolden geçmesini ve gerekli bakımların gerçekleştirilmesini önerdi.

Yolda kalınmaması için gerekli araç bakımlarının yaptırılması konusunda araç sürücülerini uyaran uzmanlar, "Önce güvenlik sonra keyifli bir yolculuk" diyerek araç bakımının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan araçlarının bakımlarını yaptıranlar kadar oto yıkamacıları da dolduran araç sürücüleri bayram mesaisinin erken hareketliliğine neden oldu.