Yaz sıcaklarının kendini hissettirdiği, önümüzdeki günlerde bu sıcaklıkların daha da artış göstereceği düşünüldüğünde, vatandaşların sıcaklardan korunması ve çeşitli önlemler alması gerekiyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıklara bağlı olarak değişen beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olarak vatandaşları uyarıyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde görev yapan Diyetisyen Müge Kinaş, hava sıcaklıklarına bağlı olarak değişen beslenme düzeni hakkında bilgi verdi.

Kinaş: “Bu dönemde vücut sıvısı azaldığı için su tüketimine ağırlık vermeliyiz”

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte vücut sıvısının düşmeye başladığını ve su tüketimine daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğini ifade eden Diyetisyen Müge Kinaş, “Su tüketimini artırmak adına, suyun yanı sıra taze sıkılmış sebze ve meyve suları, ayran gibi içecekler de tercih edilebilir. Bu süreçte hafif yiyeceklere, sebze ve meyvelere yönelerek, aşırı yağlı yemeklerden uzak durmalıyız” dedi.

Yemek pişirme tekniklerinde daha sağlıklı yöntemler kullanmanın doğru olduğunu kaydeden Kinaş, “Kızartma işlemini daha az tercih ederek; haşlama, ızgara ve fırınlama işlemlerine daha çok yer verebiliriz. Yemek öğünlerinde hafif yiyecekler tüketilmeli. Özellikle şeker problemi olan vatandaşların, şeker seviyesini bir anda yükseltecek yiyeceklerden kesinlikle uzak durması gerekir” şeklinde konuştu.

“Sebze ve meyve porsiyonlarına dikkat etmek gerekiyor”

Günlük alınması gereken meyve ve sebze porsiyonunun toplamda beş olduğunu aktaran Kinaş, “İki porsiyon sebze, üç porsiyon meyve ya da üç porsiyon sebze, iki porsiyon meyve olacak şekilde besin tüketmemiz gerekiyor” dedi. Yaz mevsiminde bol miktarda meyve ve sebze çeşitliliği olduğunu, ancak bunları tüketirken kontrollü olmak gerektiğini de ifade eden Kinaş, “Özellikle kavun, karpuz gibi sıvı oranı yüksek, ama şeker oranı da bir o kadar fazla olan meyveleri tüketirken, porsiyonları daha ölçülü olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Avuç içi büyüklüğünde 2-3 dilim üçgen kavun veya karpuz, bir porsiyon meyve ediyor. O yüzden bu meyveleri tüketirken biraz daha dikkat etmek gerek” diye konuştu.

“Spor yaparken saatlere dikkat edilmeli”

Spor yapmanın özel bir saati olmadığını ve kişinin kendini iyi hissettiği saatte spor yapmasının doğru olduğunu söyleyen Müge Kinaş “Spor yapmak isteyen vatandaşların, bazı istisnalara dikkat etmesi gerekiyor. Güneşin dik açıyla geldiği öğlen saatlerinde spor yapılmaması, özellikle tansiyon problemi olan ya da yaşı ileri olan vatandaşlarımızın da bu saatlerde dışarıya daha korunaklı bir şekilde çıkmaları gerekmektedir” dedi.