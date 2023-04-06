Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları özlük hakların iyileştirme talebine ilişkin TBMM Dilekçe Komisyonuna 30 binden fazla imzalı dilekçe ile başvurdu. Dilekçelerde ise kariyer meslekler arasında oluşturulan merkez-taşra ayrımının kaldırılması ve özlük haklarında iyileştirme talep edildi.ANKARA (İGFA) - Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği’nden yapılan açıklamada, “666 sayılı KHK ile yapılan Merkez-Taşra ayrımı düzenlemesi neticesinde diğer kariyer mesleklerden ayrı tutulduk. Bunun sonucunda her geçen yıl ücret farkı da artarak devam etmiş, makas iyice açılmıştır” denildi.

Dernekten yapılan açıklamada, “Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları olarak 2011 yılında diğer birçok kariyer meslek ile denk hatta daha üst bir konumdaydık. Ancak 666 sayılı KHK ile yapılan Merkez-Taşra ayrımı düzenlemesi neticesinde diğer kariyer mesleklerden ayrı tutulduk. Bunun sonucunda her geçen yıl ücret farkı da artarak devam etmiş, makas iyice açılmıştır. Bugün ücret farkı neredeyse 10 bin TL civarına yaklaşmıştır. Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları ve yardımcıları olarak 12 yıldır yaşadığımız sorunlara dikkat çekmek ve mağduriyetimizin giderilmesi için geçtiğimiz günlerde TBMM dilekçe komisyonuna kısa bir süre zarfında 30 bin imzalı dilekçemizi ulaştırmıştık. Bunun yanında taleplerimizi ve mağduriyetimizi, Gelir İdaresi Başkanlığımız başta olmak üzere, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri de dâhil birçok kişi, kurum ve yetkiliye yüz yüze ifade etme imkânı bulduk. Tüm kesimlerden taleplerimizde haklı olduğumuzun geri dönüşlerini de almamıza rağmen henüz bir çözüme ne yazık ki ulaşabilmiş değiliz. Bu noktada haklarımızın teslim edilmesinde, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızdan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haberin gelmesini beklediğimizi kamuoyuna saygılarımızla sunarız" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, meslektaşları adına Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan taleplerini de 3 maddede şöyle sıraladı:

1- 2011 yılında 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler ile yetmiş kariyer mesleğin altmış biri maaş, özlük hakkı ve kariyer imkânı açısından eşitlenmişti. Eşitlenmese, merkez uzmanı sayılan birçok kariyer meslekten daha iyi konumda olan ve düzenlemenin dışında bırakılarak mağdur edilip ötekileştirilen Yeterlik Sürecine Tabi Gelir Uzmanları, kariyer kadrolar arasındaki merkez-taşra ayrımından kaynaklanan statü ve özlük farklarının kaldırılarak eşitleri ile tekrar eşit hale getirilmelidir.

2 -Vergi inceleme oranlarının yüzde 3’ü geçmediği dikkate alındığında, inceleme oranlarının yükseltilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük ölçüde katkı sağlaması açısından, A Grubu Kariyer kadrolar arasında sayılan Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarına inceleme yetkisi verilmelidir.

3- Kurumun politikalarını belirlemek, uygulamalarına yön vermek, oluşan aksaklıkları tespit ederek gidermek amacıyla -kariyer yollarla atanan yeterlik sürecine tabi Gelir Uzmanları olarak- Gelir İdaresinin yanlış insan kaynakları yönetimi sebebiyle oluşan insan kaynağı israfına son verilsin diyoruz.