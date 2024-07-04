Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, önceki gün Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret etti. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Özcan ziyaret nedeniyle Martin’e teşekkür ederek “Komşu şehrimiz Uzunköprü ile önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz iş birlikleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Şehirlerimizin mutluluğu için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür eder, görevlerinde başarılar dileriz.” dedi.

Martin’de, Özcan’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek kendisine de görevinde başarılar diledi.