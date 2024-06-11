Eedirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uygulamada 2 araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik kararlı çalışmasını sürdürüyor. Son operasyonda Uzunköprü ve Enez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamalarında 2 araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve aparat üzerinde 2,4 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, el konulan uyuşturucular ise tutanağa bağlandı.