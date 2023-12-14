Tahmini Okuma Süresi: dakika

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Uzunköprü ilçesi Çiftlik köy bölgesinde kara avcılığı yapan şahısların kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde, avcıların gerekli belgelerine sahip oldukları ve avlanma izinlerinin tam olduğu görüldü.

Avlanma esnasında meydana gelebilecek bir silah kazasının yaşanmaması için dikkatli olunması ve uyulması gereken kurallara azami riayet etmeleri gerektiği hatırlatıldı.