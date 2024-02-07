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Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 1 gram metamfetamin, 30 gram skunk, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet el yapımı uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, alınan bir ihbarı değerlendirerek şüpheli bir şahsın ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramada 1 gram metamfetamin, 30 gram skunk, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet el yapımı uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.