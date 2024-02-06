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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Uzunköprü ilçesinde yorgun düşmüş ve uçamayacak halde olan bir kuğuyu kurtardı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) mobil uygulaması üzerinden yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Karapürçek köyünde ikamet eden bir vatandaşın bahçesinde kuğu olduğunu tespit etti.

Uçamayan kuğu, ilk müdahalesi ve beslenmesi jandarma ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra kuğu, tedavisinin yapılması ve doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Edirne Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Çevre, doğa ve hayvanların korunması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. HAYDİ uygulaması üzerinden yapılan ihbarı değerlendirerek yorgun düşmüş kuğuyu kurtardık. Kuğunun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim ettik." denildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın bu örnek davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.