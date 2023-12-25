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Oğuz Arda Sel sahasındaki karşılaşmayı Keşan'dan gelen 200'e yakın taraftarın yanı sıra, 500' e yakın Uzunköprüsporlu taraftar ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ve yönetim kurulu üyeleri ile Uzunköprüspor Kulübü Erkan Davas ile yönetim kurulu üyeleri birlikte izledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karşılaşma öncesi Irak'ta şehit olan 12 askerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi Uzunköprsüpr taraftarlarının Keşanspor taraftarlarını stad girişinde karşılaması ve her iki kulüp taraftarlarının bir araya gelerek iki takımı tribünlere çağırması ve alkışlaması da centilmenlik adına ve sahalarımızda görmesini istediğimiz önemli bir hareket olarak büyük alkış topladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın orta saha şeklinde geçen mücadelesinde gol sesi çıkmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıya biraz daha iyi başlayan taraf Uzunköprüspor oldu.

61.dakikada gelişen Uzunköprüspor atağında Göktuğ'un vuruşu Keşanspor kalesinin yan direğinde patladı ve oradan ceza sahasına dönen topu Keşanspor defansı uzaklaştırdı.

Geri kalan dakikalarda iki takım net gol pozisyonları bulamayınca karşılaşmanın 90 dakikası golsüz sona erdi ve her iki takımda sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Hakemler:Burak Akyel, Tugay Günaydı, Abdullah Bahadır Uzunköprsüpor: Ali, Oğuzhan, Hüseyin, Muhammed, Görkem, Ramazan(Berke), Yaşar, Furkan, Utkan, Serhat (Samet) Göktuğ Keşanspor: Ahmet, Serhat, Eser, Müslüm, Emre, Semih, Mustafa, Sadullah, Batuhan (Gökhan) Ramazan Çağrı), Kutay (Nihat)