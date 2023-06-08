Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı (MLV) işbirliğinde “Deniz Çöpleri İzleme Programı” kapsamında Uzunkum Sahilinde kıyı temizliği yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında Kandıra’nın endemik Kum Zambaklarına ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı’nda ikinci kıyı temizliğini yaptı.

Her yıl düzenli olarak yapılan “Deniz Çöpleri İzleme Programı” doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen kıyı temizliği, endemik Kum Zambaklarına ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı’nda yapıldı. Programa TÜRÇEV, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü (Suadiye Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi), Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğayı Koruma Derneği, Kefken İlköğretim Okulu öğrencileri, Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Mavi Takım ve Kandıra Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri personelleri katıldı.

FARKINDALIK ÇALIŞMASI

“Deniz Çöpleri İzleme Programı” kapsamında gerçekleşen programda katılımcılar belirlenen alanda çevre temizliği yaptı. Deniz çöplerine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan etkinlik sonunda toplanan atıklar farklı kategorilerde sergilendi.

Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda belirlenen 100 metrelik alanda 28 çöp poşeti ve bin 365 parça atık toplandı. Toplanan atıklar “Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı” kapsamında karakterizasyon çalışması yapılarak sergilendi.