İzmit Belediyesi ile Bektaş inşaat ortaklığında inşa edilen ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken Vadi İzmit Evleri’nde 4’ü daire, 3’ü dükkan ve 1’i süpermarket olmak üzere 8 adet taşınmaz, 30 Mart tarihinde satışa çıkıyor.KOCAELİ (İGFA) - Doğa içinde huzurlu ve konforlu yaşam alanı ile İzmit Belediyesi ile Bektaş inşaat ortaklığında inşa edilen Vadi İzmit Evleri’nde 8 taşınmaz daha satışa çıkıyor.

Mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken 4 daire ve 3 dükkan, 1 milyon 200 bin TL ile 2 Milyon 750 bin TL arasındaki muhammen bedelleri üzerinden sosyal tesis içerisindeki süpermarket alanı da 13 milyon 750 bin TL muhammen bedel üzerinden 30 Mart tarihinde açık teklif usulü ihale ile satışa çıkacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 29 MART

İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar en geç 29 Mart Çarşamba günü 16.00’a kadar İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Birimine müracaat ederek evraklarını teslim edebilecek.