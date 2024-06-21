Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Erdemli halkıyla bir araya geldi.MERSİN (İGFA) - Erdemli’de Çiriş, Aslanlı, Hüsametli, Yeniyurt, Veyselli, Tapureli, Alibeyli, Kızılen ve Küstüllü Mahallelerini gezen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yurttaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Erdemli’de ilk olarak Çiriş Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Seçer, mahalle halkının halini hatırını sordu, Kurban Bayramı’nı kutladı. Seçer’i görmekten mutluluk duyan Çirişli yurttaşlar da Büyükşehir’in hizmetleri için teşekkürlerini iletti.

Çiriş’in ardından Aslanlı Mahallesi’ne geçen Seçer, burada yaptığı konuşmasında, yurttaşların bayramını kutladı. Mahallenin ihtiyaçlarına hakim olduğunu vurgulayan Seçer, “Yüksek kotlarda su sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorunu kaynakta problem olduğu zaman yaşıyoruz. Uzuncaburç revizyon projemiz var. Mart ayı içerisinde temelini atmıştık. Kırsal mahallelerdeki sorun bu proje ile aşılacak” sözlerine yer verdi.