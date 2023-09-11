Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi’nde sağlıklı 30 sokak hayvanının önce uyutulduğu, daha sonra hayvanların yüksek dozda zehir verilerek katledildiği öne sürülürken, vahim iddia TBMM gündemine taşındı.ANKARA (İGFA) - CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu, SivasSokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi’nde sağlıklı 30 sokak hayvanının yüksek dozda zehir verilerek öldürüldüğü iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi’nde sağlıklı 30 sokak hayvanının önce uyutulduğu, daha sonra hayvanların yüksek dozda zehir verilerek katledildiği öne sürüldü.

İddianın sahibi hayvanseverler suç duyurusunda bulunurken, CHP Sivas Milletvekili Parti Meclisi Üyesi Karasu konuyu TBMM gündemine taşıdı ve vahim olayı Tarım ve Orman Bakanı’na Yumaklı’ya sordu.

Karasu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya “Olay doğru mudur? Doğru ise zehirlenen hayvanlar, onları zehirleyenler ve olayla ilgili herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise içeriği ve soncu nedir?” diye sordu.

Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi’nde 7 Eylül’de sabah saatlerinde 30 sokak hayvanının önce uyutulduğu, daha sonra yüksek dozda zehir verilerek katledildiği öne sürüldü. Kameraların çalışmadığı belirtilen barınağa giden hayvanseverlerin geleceğini haber alan görevlilerin, hayvanları önce gömdükleri daha sonra olay yerinden apar topar kaldırdıkları iddia edildi.

Bütün hayvanların yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Karasu, vahim iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Hayvanların içinde yaşadığımız toplumun bir unsuru olduğunuve herkesin hukuk devletinin sınırları içinde yasalara uyma zorunluğu bulunduğunu hatırlatan Karasu, “Neredeyse her gün hayvanlara yönelik eziyet ve işkence ile ilgili iddialar basına, sosyal medyaya ve kamuoyuna yansımaktadır. Bunun son örneğini de ne yazık ki Sivas’ta yaşadık” diyen Karasu, önergesinde “Bakıma muhtaç ya da saldırganlık gösteren hayvanlar olduğunda rehabilitasyonu için gerekli yardımın yapılmasını sağlamak da ilgili kamu kurumlarının görevleri arasındadır. Yerel yönetimlerin, gönüllü kişi ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde sahipsiz ve bakıma muhtaç olanlarının korunması için hayvan bakımevleri, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri gibi tesisler kurması, onların bakım ve tedavilerini sağlamaları günümüzde büyük önem taşımaktadır.5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası’nın 6. maddesinde belirtildiği şekilde, yasanın çıkış sebebi ve temel amacına uygun olarak, belediyelerin sokak hayvanlarını ‘aşılayıp kısırlaştırdıktan sonra buldukları yere bırakmaları’ esastır ve bu madde yürürlüktedir” diye konuştu.