Vaillant Group Türkiye Teknik Destek ve Eğitim Departmanı’nın her yıl yüz yüze ve online olarak düzenlediği eğitim programı büyük ilgi görmeye devam ediyor. 2023 yılı boyunca 200’e yakın oturumda düzenlenen eğitimlere 5 bine yakın iş ortağı katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İklimlendirme sektörünün öncü kuruluşlarından Vaillant Group Türkiye’nin Teknik Destek ve Eğitim Departmanı’nın her yıl Vaillant ve DemirDöküm markaları özelinde düzenlediği eğitim programları 2023 yılında da devam etti. Vaillant ve DemirDöküm markalarına yönelik online eğitimlerinin yanı sıra 28 ilde de iş ortakları ile yüz yüze eğitimler gerçekleştirildi. Vaillant ve DemirDöküm çalışanları, sektör paydaşları ve iş ortaklarının buluştuğu eğitim programlarına, 161 seansta 5 bine yakın kişi katıldı. Bu eğitim programları, her iki markanın kaliteli hizmet anlayışını en üst seviyeye çıkarmak hedefiyle düzenli olarak yürütülüyor.

Vaillant tarafında satış öncesi ve satış sonrası eğitimleri için toplamda 100 oturum gerçekleştirildi. Eğitimlere 3 bin 300’e yakın kişi katıldı. DemirDöküm markasına yönelik düzenlenen satış öncesi ve satış sonrasına eğitimleri için de toplam 61 oturum organize edildi. Eğitimlerde bin 500’ün üzerinde iş ortağına ulaşıldı. Her iki markanın satış öncesi ve satış sonrası hizmetleri için verilen eğitimlerde yaklaşık 5 bin kişiye ulaşılarak önemli bir başarıya imza atıldı.

Vaillant Group Türkiye Teknik Destek ve Eğitim Departmanı tarafından 2023 yılı boyunca Vaillant ve DemirDöküm markalarına yönelik düzenlenen satış öncesi eğitimler; Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’ta gerçekleştirildi. Eğitimlerin konu başlıkları arasında; “Genel Ürün Gamı, Isı Pompası Ürün Gamı, Elektrikli Cihazlar, Merkezi Sistem, VRF, Kombi Genel Ürün Gamı, İlk Çalıştırma Kuralları, Kontrol Cihazları, PartnerNet, Su Isıtıcılar ve Tesisattaki Küçük Sırlar” yer aldı.

Satış sonrası eğitimleri ise İstanbul, Adana, Sakarya, Çanakkale, Kırklareli, İzmir ve Ordu illerinde iş ortaklarının katılımlarıyla düzenlendi. Bu eğitimlerde de “Isı Pompası, Elektrikli Cihazlar, Kombi, VRF, İlk Çalıştırma Kuralları, Merkezi Sistem, Kontrol Cihazları, Merkezi Sistem ve Su Isıtıcılar” gibi birçok başlık altında bilgiler eğitimlere katılan iş ortaklarına aktarıldı.