Ramazan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde "Vakfeden Gönüllerin Bereketli Sofrası" şiarıyla kurulan iftar sofralarıyla vakıf geleneğini yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova’da iftar sofraları kurduk. Ramazan ayı boyunca 4 ilde 5 salonda her gün bin 300 kişi olmak üzere 39 bin vatandaşla Vakıf iftar buluşmalarında bir araya geldi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, iftar sofralarının paylaştıkça bereketlendiğini söylerken, sofraların kurulmasını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’ya, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’a, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz’e, Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya’ya, Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı İrfan İşeri’ye ve paydaş kurumların değerli il müdürlerine ile görev alan personellerine, bölge müdürlüğünün fedakar personellerine, iftar sofralarının kurulmasında kendilerini destekleyen vakıflara, hayırseverlere, hayırsever kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Yıldız, “Kurulan sofraların, tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını Rabbimden niyaz eder, Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimle kutlarım” dedi.