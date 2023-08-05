Vakıf Katılım ve Bakırlar Enerji, çatı ve arazi GES projelerinin finansmanı için iş birliği anlaşması imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Vakıf Katılım, yenilenebilir enerji yatırımlarına desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Vakıf Katılım ve Bakırlar Enerji, GES panel üretimi, temini ve satışı noktasında iş birliği yaptı. Yapılan anlaşmayla Bakırlar Enerji; GES panel üretimi, temini ve satışı noktasında Vakıf Katılım müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün müsaitliğine göre destek olabilecek.

Bakırlar Enerji ile yapılan iş birliğinin çevreye verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Vakıf Katılım olarak bu iş birliği ile hem çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir geleceğe destek veriyoruz hem de yenilenebilir enerji yatırımları yapan firmalarla birlikte enerjide cari açığın azaltılmasına katkı sunuyoruz. Kamu ve özel sektördeki projelere ‘Yeşil Finansman’ desteği sunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle hareket ediyoruz. Faaliyetlerimize Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği ‘Sürdürülebilir Kalkınma Planı’ kapsamında devam edecek, çevreye dost, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların finansmanlarında var olmayı sürdüreceğiz” dedi.