Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ni yarı final rövanş maçında, Fenerbahçe Opet’i 3-0’lık mağlubiyetin rövanşında 3-0 yendi. Sarı-siyahlılar altın sette de 15-12’lik skorla rakibine üstünlük sağlayarak bir kez daha finale yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ni yarı final rövanş maçında, Fenerbahçe Opet’i 3-0’lık mağlubiyetin rövanşında 3-0 yendi. Sarı-siyahlılar altın sette de 15-12’lik skorla rakibine üstünlük sağlayarak bir kez daha finale yükseldi.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde 5 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan, son şampiyon VakıfBank, 11. kez üst üste mücadele ettiği yarı finalde Fenerbahçe Opet’e konuk oldu. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki ilk mücadeleyi 3-0 kaybeden sarı-siyahlılar, rövanşı aynı skorla alarak maçı altın sete taşıdı. Altın setti de 15-12 kazanan VakıfBank, tarihinde 9. kez CEV Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdırdı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda maça Fenerbahçe Opet hızlı başlasa da VakıfBank Kaptan Gibi önderliğinde toparlandı. Özellikle bloklarda etkili olan sarı-siyahlılar 7 blok sayısı kaydettiği seti 25-22 kazanmayı başardı. İkinci sete güçlü başlayan VakıfBank, seti baştan sona önde götürdü ve 25-14’lük skorla durumu 2-0’a getirdi. Çekişmeli geçen son seti de 25-22 kazanan son şampiyon maçı altın sete taşıdı. Altın sette 15-12 kazanan VakıfBank finale yükseldi.

VakıfBank’ta Paola Egonu 21 sayıyla mücadelenin en skoreri olurken; Gabi 18, karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Kara Bajema 13, Chiaka Ogbogu ise 10 sayı kaydetti.