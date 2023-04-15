VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. Sarı-siyahlılar, Aydın deplasmanında set vermeden kazanarak bu sezonki 21. galibiyetini aldı.AYDIN (İGFA) - Türkiye’nin 2018’den bu yana tek şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha finale yükselmesinin ardından, Misli.com Sultanlar Ligi’nde Aydın Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. Sarı-siyahlılar, 24. hafta mücadelesinde rakibini 3-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını 21’e çıkarttı.

Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki mücadelede VakıfBank; Aleksia Karutasu’nun 6, Nika Daalderop’un 5 sayı kaydettiği ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, rakibine sadece 10 sayı vererek seti hanesine yazdırdı. Çekişmeli geçen son seti de 25-23 almayı başaran VakıfBank mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Aleksia Karutasu 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; Derya Cebecioğlu 10, Nika Daalderop ve Bahar Akbay 9’ar sayı kaydetti. VakıfBank, sıradaki maçında hafta içi lig mesaisi verecek. VakıfBank – Kuzeyboru mücadelesi 18 Nisan Salı, 14.00’te başlayacak.