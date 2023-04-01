VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde PTT’ye konuk oldu. Sarı-siyahlılar, Ankara deplasmanında set vermeden kazanarak bu sezonki 19. galibiyetini aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin 2018’den bu yana tek şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Ankara deplasmanındaydı. Sarı-siyahlılar, Başkent Voleybol Salonu’ndaki mücadelede PTT’yi 3-0 yenerek ligdeki galibiyet sayısını 19’a çıkarttı.

Mücadelenin çekişmeli geçen ilk setinde VakıfBank son bölümünü etkili oynadı ve 25-22’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sete hızlı giren sarı-siyahlılar, set boyunca üstünlüğünü korudu ve 25-13 ile durumu 2-0 getirdi. Son seti de 25-21 kazanan VakıfBank, bu sezon 13. kez ligde set vermeden kazandı.

VakıfBank’ta Derya Cebecioğlu 12 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Paola Egonu 9, Chiaka Ogbogu ve Gabi 7, Aleksia Karutasu 6 sayı kaydetti.

VakıfBank sıradaki maçında CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesini çıkacak. Üst üste 11. kez yarı finalde yer alan son şampiyon, 6 Nisan Perşembe 19.30’da Fenerbahçe Opet’i ağırlayacak.