VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 21. Hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları’na konuk oldu. Sarı-siyahlılar rakibine set vermeden kazanarak bu sezonki 18. galibiyetini aldı.İSTANBUL (İGFA)- 2018’den bu yana Türkiye’nin tek şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları ile karşılaştı. Sarı-siyahlılar rakibine set vermeden zafere ulaştı.

Vestel Burhan Felek Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin ilk setinde savunmada etkili bir performans ortaya koyan VakıfBank, 7 blok yaptığı seti 25-19 hanesine yazdırdı. Çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 kazanan sarı-siyahlılar son seti de aynı skorla alarak maçı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Gabi 17 sayıyla en maçın skorer ismi olurken; Aleksia Karutasu 13, Zehra Güneş 12, Nika Daalderop ise 11 sayı kaydetti.

VakıfBank sıradaki maçında Ankara deplasmanına gidecek. Sarı-siyahlılar 1 Nisan Cumartesi, 14.00’te PTT ile karşılaşacak.