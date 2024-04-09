Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off 3/4.’lük etabı ilk karşılaşmasında Türk Hava Yolları’na konuk olan VakıfBank, rakibini 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı’nda 12 Nisan Cuma günü saat 14.00’te oynanacak ikinci maçı da kazanması durumunda ligi 3. sırada tamamlayacak. ANKARA (İGFA) - Dengede başlayan ilk sette 18-18’in ardından 7-2’lik seri bulan VakıfBank, seti 25-20 ile hanesine yazdırdı. Kaptan Gabi Guimaraes, Ali Frantti ve Aleksia Karutasu bu sette 5’er sayıyla öne çıktı. İkinci sette 4 blokla oynayan VakıfBank, Aleksia Karutasu’nun 7 sayı ürettiği seti 26 dakikada 25-19 kazandı ve setlerde durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü ve son seti de 25-18 ile alan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Aleksia Karutasu 16, Gabi Guimaraes 15, Ali Frantti de 13 sayıyla oynadı.

VakıfBank, Türk Hava Yolları’nı set vermeden geçerken, rakibi karşısında kazanma serisini de sürdürdü. Sarı-siyahlılar, rakibini bu sezon ligdeki 3. maçta da mağlup ederken, toplamda üst üste 14. karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.