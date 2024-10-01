2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği sürdürülebilir eurobond ihraçlarına bir yenisini daha ekleyerek liderliğini perçinleyen Vakıfbank'ın, 500 milyon dolar tutarında, 5,25 yıl vadeli ihracına dünyanın çeşitli bölgelerinden işlem büyüklüğünün 3 katına yakın talep geldi.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilir finansman alanında bankacılık sektörü için önem arz eden işlemlere imza attıklarını vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2024 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz sermaye ihraçlarının ardından 500 milyon ABD doları tutarında, 5,25 yıl vadeli yeni bir sürdürülebilir eurobond ihracını da başarıyla tamamladıklarını açıkladı.

Söz konusu işleme dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 100 yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 3 katına yakın talep geldiğini duyuran Üstünsalih, "Böylece, ilk fiyat beklentisine göre 30 baz puan iyileşen işlemin getirisi %6,95, kupon oranı ise %6,875 olarak gerçekleşmiştir. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz son işlemimizle birlikte Bankamızın sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğünün toplam tutarı 2,5 milyar dolar seviyesine yükseldi ve bu alanda Türk bankaları arasındaki lider pozisyonumuzu güçlendirdik. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, “Bu işlem son bir yıllık süreçte Bankamız tarafından gerçekleştirilen dördüncü eurobond işlemi olmuştur. Hatırlanacağı gibi VakıfBank olarak son bir yılda bu işlem ile beraber ikisi sürdürülebilir eurobond, ikisi sermaye benzeri tahvil olmak üzere toplam 2,5 milyar ABD doları tutarında eurobond işlemi gerçekleştirerek bu alandaki lider konumumuzu korumayı başardık. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve VakıfBank’a duyduğu güvenin açık bir göstergesidir.” dedi.