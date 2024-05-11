Vakıflar Haftası Bursa’da kutlandıTürkiye genelinde kutlanan Vakıflar Haftası, Bursa’da Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen piknikle keyifli anlara sahne oldu.BURSA (İGFA) - Vakıf Haftası açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Açılış konuşmalarını Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’nun yaptığı toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy vakıfların geçmişten geleceğe çok kıymetli kültürel emanet olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan,201 vakıf eserinin açılışını yaptı.

UZMANLAR BİLGİLENDİRDİ

Vakıflar Haftası etkinlikleri Bursa’da da keyifle kutlandı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmalarıyla, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine vakıf kültür varlıklarının tanıtım gezisi ve akabinde öğrencilere yönelik piknik organizasyonu düzenlendi.

Muradiye Külliyesi, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Ulu Camii ve Yeşil Külliyesi'nin tarihçeleri Sanat Tarihi uzmanlarınca anlatılarak bilgilendirmeler yapıldı. Vakfedenlerin aziz ruhlarına öğrenciler dua etti.

İKRAMLAR VERİLDİ

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İl Müftülükleri'nin müşterek çalışmalarıyla Bursa'da Orhan Camii'nde, Bilecik'te Orhangazi Camii'nde, Sakarya'da Orhan Gazi Camii'nde, Yalova'da Rüstem Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif programları düzenlenerek ahirete irtihal eden Vakıf banilerinin ruhlarına ithafen dualar edildi, güllü lokum ikramları yapıldı.

ORGANİZASYONLAR SÜRECEK

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, “Vakıf Medeniyeti bilincini gelecek nesillere aktarmak, Vakıf banilerinin aziz hatıralarını anmak için yapılan etkinliklerimiz yıl boyunca çeşitli programlar düzenlenerek devam edecek” açıklamasında bulundu.