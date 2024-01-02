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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay, Kurum ziyaretleri kapsamında Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretinde İl Müdürü Menduh Dinler, İl Geneli Kırsal Kalkınma Yatırımları, Tarımsal Desteklemeler, Kurumlarla Yapılan Ortak Projeler, Yatırım Projeleri, Arazi Varlığı, Tarla Ürünleri, Meyve Ürünleri, Hayvan Varlığı, Su Ürünleri ve Gıda Verileri hakkında Vali Akkoyun’a bilgi vererek sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Vali Akkoyun, Mardin’de hızlı ve kaliteli kamu hizmeti prensibini benimsediklerini, çalışmaları bu şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşların taleplerine anında cevap vermeye çalıştıklarını ifade eden Vali Akkoyun,” Bizler kamu hizmetlerini sunarken hızlı davranmalıyız. Vatandaşlarımızın taleplerine anında cevap vermeliyiz. Benim yanımda vatandaşa sunulan hizmetin gecikmesi demek yapmamakla aynı anlama geliyor. Tüm Kamu Personelimizden isteğimiz, kamu hizmetlerinde hızlı olmanız, vatandaşlarımıza yakın olmanız, gayretli, güler yüzlü, anlaşılır şekilde bilgilendirme ve yönlendirme yapmanız, vatandaşlarımıza karşı daha toleranslı ve en önemlisi ailenizden birine nasıl davranılmasını istiyorsanız o şekilde hizmet vermenizdir” dedi.

Son 20 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimizin değişim, dönüşüm ve gelişim içerisinde olduğunu vurgulayan Vali Akkoyun konuşmasına şöyle devam etti,” Bu değişim ve dönüşümü yaşayan en önemli sektörlerimizden birinin de tarım alanıdır. Türkiye’de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın sayısının oldukça yüksektir. Vatandaşlarımız tarım alanında, ekip – biçme yaparken daha modern ekipman ve araçlarla ve daha modern bilgilerle ürününü yetiştirmesi her zaman verimliliği artırıyor. Ürününü yetiştirirken de hasat ederken de yaşayacağı kaybı önlemek için yapılması gerekenleri veya yapılmaması gerekenleri, makina ve ekipman desteği ile ilgili bilgilendirmelerin en iyi şekilde anlatacağız, sunacağız. Vatandaşlarımızın bu değişimi ve gelişimi görmesi, hissetmesi sizin buradaki gayretinize bağlıdır” diye konuştu.