Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Sultanhisar ilçesinde mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, beraberindeki heyet ile birlikte, Sultanhisar ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde Aydın Valiliği YİKOB tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Kavaklı Camii’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Her ay bir ilçede gerçekleştirdiği toplantıların ardından şehit ailelerini de unutmayan Vali Aksoy, Sultanhisar’ın Atça Mahallesi’nde ikamet eden Şehit Kazım Demiralp’ın ailesini de evinde ziyaret etti. Daha sonra deprem bölgesinden gelen ve belediye misafirhanesine yerleşen depremzedeleri de ziyaret eden Vali Aksoy, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy’a, Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş eşlik etti.