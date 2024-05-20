Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katıldı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programları sonrası Cumalı,İlyasca,Sarmaşık,Ulupınar köylerini gezerek 4 köyde Hıdırellez şenliğine katıldı.

Vali Aygöl, Birlik ve beraberliğin en güzel simgelerinden olan Hıdırellez şenliklerini yaşamanın verdiği mutluluğun tarif edilemeyeceğini belirtti.

Vatandaşların eğlencelerine konuk olan Vali Aygöl, Ulupınar köyünde çilek topladı.Sarmaşık köyünün geleneklerinden olan kolkola girerek köye giriş yapma etkinliğine katılarak söylenen türkülere eşlik etti ve köylerdeki yöresel oyunlara katıldı.