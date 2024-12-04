Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bilecik merkezde faaliyet gösteren Yel Market’i ziyaret ederek işletme sahibi Nihat Yel ile bir araya geldi.BİLECİK (İGFA) - Bedensel engelliler halter branşında Türkiye şampiyonalarında kazandığı madalyalarla azmin ve başarının sembolü haline gelen Nihat Yel, sporculuk kariyerinin yanı sıra iş hayatına da devam ediyor. Ziyaret sırasında Vali Aygöl, Nihat Yel’in bu örnek hikayesinin topluma ilham verdiğini belirterek, “Azim ve gayretle yazılan bu başarı hikayesi, engellerin aşılabileceğinin en güzel kanıtıdır. Nihat Bey, hepimiz için bir gurur kaynağıdır,” dedi.

Ziyarette, Nihat Yel, spor kariyeri ve iş yaşamıyla ilgili bilgi verirken, engelleri aşma konusundaki motivasyonunu da paylaştı. Program sonunda Vali Aygöl, Nihat Yel’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Bu anlamlı buluşma, azim ve kararlılığın her türlü engeli aşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.