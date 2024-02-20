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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün BİL-EN Programı kapsamında gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinde son durağı Pelitözü Şehit Münir Kopuk İlk/Ortaokulu oldu.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü okul girişinde Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile Okul Müdürü Ahmet Mercan karşıladı. BİL-EN Programı çerçevesinde ilimizdeki tüm sınıf seviyelerinde uygulanması kararı alınan kitap okuma etkinliği için 2/A sınıfındaki öğrencilerle birlikte sıralara oturan Vali Aygöl, etkinliğin ardından öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vali Şefik Aygöl okuma programının ardından öğretmenler odası buluşmasında okulda görev yapan öğretmenler ile bir araya geldi. Vali Aygöl, öğretmenlere hitaben şu sözleri söyledi: “Eğitim bizim çalışmalarımız içinde en ön sırada yer almaktadır. Zira şunun farkındayız; eğitime sahip çıkarsak memleketimizin geleceğine de sahip çıkarız. Bunun içinde mutlu öğrenci, mutlu öğretmen ve mutlu okul mottosuyla yola çıkmış bulunmaktayız.”

Öğretmenler odası buluşmasında okulda yürütülen faaliyetler hakkında kısa bir sunum gerçekleştiren Okul Müdürü Ahmet Mercan’ın ardından söz alan Okul Aile Birliği Başkanı, “bizler de veliler olarak her zaman taşın altına elimizi koymaya hazırız” dedi.

Vali Aygöl, okuldaki ziyaretlerine LGS’ye hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon vermek için 8/A sınıfı ile devam etti. Ardında okul bünyesinde bulunan ana sınıfı öğrencileriyle de bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.