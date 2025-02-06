Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt’ün Sırhoca Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Aygöl, sizler isteyin bizler destek olmaya hazırız dedi.BİLECİK (İGFA) - Köylerde yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlatılan modüler su deposu kurulum çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Vali Aygöl, “Kesintisiz su hizmeti sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor” vatandaşlarımız için hiç durmadan hizmet etmeye devam edeceğiz dedi.

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından yapılan modüler su deposu isale hattı çalışmasının tamamlanmasıyla, köyde su temini daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale gelecek.

Vali Aygöl köyde bulunan Sırhoca türbesini ziyaret ederek dua etti. Köy halkına su deposunun hayırlı olmasını söyledi.