Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulunda özel öğrencilerle bir araya gelerek fide dikimi etkinliğine katıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Özel çocukların topluma kazandırılması ve sosyal etkileşimlerine katkı sağlayacak her türlü etkinliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Bilecik Valisi Şefik Aygöl devletin her daim özel yavruların yanında olacağını belirtti. Okul bahçesindeki serada öğrenciler ve öğretmenlerle fide dikimi yapan vali aygöl ardından okul bahçesinde özel çocuklarla vakit geçirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte özel çocuklar yürekleri ısıttı ve Vali Aygöl’e teşekkür dileklerinde bulundular.