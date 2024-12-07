Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehirde gerçekleştirilen eğitim yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

“Eğitime Yatırım, Geleceğe Yatırım” anlayışıyla hareket ederek il genelinde eğitim altyapısını güçlendirmek ve modern eğitim kurumları kazandırmak amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı büyük ölçüde tamamlanan anaokulu inşaatında sona yaklaşıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, anaokulu inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Modern ve donanımlı bir eğitim kurumu olarak tasarlanan anaokulu, çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesini hedefliyor.

Vali Aygöl, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, “Eğitim yatırımları, sadece bugünü değil, geleceğimizi de şekillendiriyor. Çocuklarımızın çağın gerekliliklerine uygun ortamlarda eğitim alabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz,” dedi.

Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan anaokulunun kısa sürede hizmete açılması planlanıyor. Bu proje, Bilecik’te eğitim kalitesini artırma yolunda atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.