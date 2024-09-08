Batman Valisi Ekrem Canalp Sason Topluca köyü yakınlarında bulunan ve organik bal üretimi yapılan Cöbet yaylasında incelemelerde bulundu.BATMAN (İGFA) - Batman Valisi Ekrem Canalp Cöbet yaylasında incelemelerde bulundu. Vali Canalp’a, eşi Dr. Ayten Canalp, Sason Kaymakamı Furkan Başar ve İlçe Özel İdare Müdürü Mutalip Çelik eşlik etti.

“Örnek ilçe örnek ürün projesi” kapsamında ilçenin kırsal kesimlerinde geçtiğimiz yıl üretimine başlanan organik bal üretimini ve sağımını yerinde görmek amacıyla bölgeye giden Vali Canalp, bal üretimi ile ilgili üreticilerden bilgi aldı.

Sason’da uygulanan “Örnek ilçe örnek ürün projesi” kapsamında Cöbet yaylasında üretilen balın prolin değerinin 1778 olduğunu ve Dünyanın en kaliteli ballarından biri olduğunu belirten Vali Canalp, yüzlerce bitki örtüsünü içinde barındıran Cöbet yaylasından faydalanacaklarını ve bu proje kapsamında üretilen balların tanıtılması ve projenin geliştirilmesi için her türlü katkıyı sunacaklarını belirtti.