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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun, talep ve önerilerini dinledi. Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen vatandaş buluşmasına, Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şemseddin Erkaya, Adnan Türkdamar, Şenol Esmer, Ömer Tekeş, Adnan Tezcan, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaş odaklı yönetim anlayışına önem verdiklerini ifaden eden Vali Çiçek, vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın yanındayız. Onların sorunu bizim sorunumuz, derdi bizim derdimiz. İhtiyaçlarının giderilmesi ve sorunlarının çözümü noktasında elimizden geleni yapacağız.” dedi

Toplantının devamında Vali Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızı tek tek dinleyerek vatandaşlarımız tarafından iletilen sorun, şikâyet ve isteklerini not alıp, çözümü için ilgili kurum amirlerine talimatlar verdi ve vermiş olduğu talimatların takipçisi olacağını belirtti.