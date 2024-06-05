Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, ilimizde ikamet eden vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen vatandaş buluşmasına, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Şenol Esmer, Şemseddin Erkaya, Adnan Tezcan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, “Vatandaş odaklı yönetim anlayışına önem veriyoruz, Kayserili hemşehrilerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. İstedik ki vatandaşlarımız her türlü sorunlarını, dertlerini, taleplerini direk bize iletsinler. Bizler de elimizden geldiğince çözümü konusunda kendilerine yardımcı olalım. Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin kapısı her zaman vatandaşımıza açıktır.” dedi

Toplantının devamında Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızı tek tek dinleyerek vatandaşlarımız tarafından iletilen sorun, şikâyet ve isteklerini not alıp, çözümü için ilgili kurum amirlerine talimatlar verdi ve vermiş olduğu talimatların takipçisi olacağını belirtti.

Kayserili vatandaşlarımız da, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek tarafından gerçekleştirilen bu tür toplantıların önemli olduğunu ve istek ve taleplerini direk iletmiş olmalarından dolayı memnuniyetlerini belirterek, Sayın Valimize teşekkür ettiler.