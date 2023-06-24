Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri kapsamında Develi'yi ziyarette etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in Develi İlçesindeki ilk durağı Develi Kaymakamlığı oldu.

Kaymakamlığa gelişi sırasında Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Develi Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Çiçek, ilçe Kaymakamı Enes Emircan Buyuran’dan ilçenin durumu ve yatırım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Develi Belediyesine geçen Vali Gökmen Çiçek’i, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve belediye personeli karşıladı. Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’dan ilçenin alt yapı ve üst yapı çalışmaları, mahallelerin durum ve ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgiler aldı.

Belediye ziyareti sırasında yapmış olduğu konuşmada Vali Gökmen Çiçek, “Develi ilçemizde içten, samimi, misafirperver hemşehrilerimizle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Kaymakamımız ve belediye başkanımız, ilçe için canla başla çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Belediye ziyaretinin ardından Develi Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifini ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 16-25 2023 tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanın ’da açık olan Kadın Kooperatifleri Fuarı’nı hatırlatarak, bütün vatandaşlarımızı fuara davet etti.

Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Develi İlçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Kadın Kooperatifi ziyaretinin ardından, beraberinde Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte sırasıyla, Sindelhöyük Balıkevi, Sindelhöyük Kamış ve Hasır Üretimhanesi, Çamlık Mesire Alanı, Soysallı Büğleyen Mesire Alanı’nı ve Sarıca Mahallesi’nde bulunan çilek bahçesini ziyaretti.

Programının devamında Develi İlçe meydanında her yıldüzenlenen Kurban Bayramı Kutlama Etkinliği ’ne katılarak vatandaşlarımızın bayramını kutlayan Vali Gökmen Çiçek, "Hayalini Kuruyorum, Jandarma İle Geleceğe Yürüyorum" projesi kapsamında tekvando eğitimi alan öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti.