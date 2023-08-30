Vali Muammer Erol, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Altınordu ilçemizde bulunan şehit aileleri ve gazi derneklerimiz ile şehit yakınlarımızı evlerinde ziyaret etti.ORDU (İGFA) - İlk ziyaretini, Şarkiye mahallesinde bulunan Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği(POLŞAD)’ne yapan Vali Muammer Erol, burada dernek başkanı Şenel Şahin ve şehit aileleri tarafından karşılandı.

“Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” diyen Vali Erol, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya gelmek istediğini ve bu maksatla ziyaretlerde bulunduğunu söyleyerek, şehit aileleri ile bir süre hasbihal etti.

İkinci ziyaretini Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesine yapan Vali Muammer Erol, burada da dernek başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya ve dernek üyesi gaziler tarafından karşılandı.

Vali Muammer Erol, burada da gazilerimizin hal ve hatırlarını sorarak, bir süre sohbette bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesine de bir ziyaret gerçekleştiren Vali Erol, burada da dernek başkanı Nurettin Korkmaz ve dernek üyesi şehit aileleri ve gaziler tarafından karşılandı.

Şehitlik ile gazilik kavramlarının inancımızda çok önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Vali Erol, devlet olarak her zaman sizlerin yanınızdayız mesajını verdi.

Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi Başkanı Nurettin Korkmaz, Ordu’da göreve başlamasından kısa bir süre içinde kendilerini ziyaret eden Vali Muammer Erol’a teşekkür ettiler.

Vali Muammer Erol, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği(POLŞAD), Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesine yaptığı ziyaretler sonrası şehit Polis Memuru Yalçın Yamaner ile şehit P. Söz. Er Sefa Kabakkaya’nın ailelerini evlerinde ziyaret ederek, hatırlarını sordu.

16 Ocak 2016 tarihinde Siirt'te hücre evlerine düzenlenen operasyonda şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Yalçın Yamaner’in Şahincili mahallesinde ikamet eden eşi Hacer, çocukları Begüm Erva ve Betül Esma’nın hatırını soran Vali Erol, şehit çocuklarımızın eğitim hayatları ile ilgili bilgi aldı ve “Şehit yakınlarımız başımızın tacıdır” dedi.

6 Kasım 2017 tarihinde, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen P. Söz. Er Sefa Kabakkaya’nın, Şahincili mahallesinde ikamet eden ailesini de evlerinde ziyaret eden Vali Muammer Erol, Şehit P. Söz. Er Sefa Kabakkaya’nın babası Birol ve annesi Nurcan Kabakkaya’nın hal ve hatırını sorarak, “Sizlere minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyoruz” dedi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya’nın babası Birol ve annesi Nurcan Kabakkaya, ziyaretleri ve yakın ilgisi dolayısıyla Vali Muammer Erol’a teşekkür etti.