Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: " Asırlardır millet olarak bizleri daha güçlü kılan, milli ve dini duygularımızın, örf ve adetlerimizin kuvvetlendiği birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramı’nı daha birlikte idrak etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Manevi duygularımızın yoğun yaşandığı bu günlerde insanlarımız aynı düşünce ve değerlerde buluşmakta, dargınlıklar, kırgınlıklar unutulmakta, dostluk ve kardeşlik duyguları daha yoğun yaşanmakta, inançlarımız, gelenek ve göreneklerimiz kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Sevinçte ve üzüntüde hep birlikte olmamız bizleri farklı kılan özelliğimizdir.

Kayserili vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ekiplerimiz ile diğer ilgililer her zaman olduğu gibi bayram süresinde de görevlerinin başında, vatandaşlarımızın hizmetinde olacaklardır."