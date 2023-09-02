Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, BTÜ Genel Sekreteri Selim Uzun ile birlikte Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Latif Deniz de hazır bulundu.

Vali Demirtaş’ı gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendiren Rektör Çağlar, Bursa’daki görevine başlamasının hemen ardından BTÜ’yü ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle BTÜ’nün çalışmalarının konu edildiği görüşmede Çağlar tarafından Üniversite’nin elde ettiği başarılar işaret edilirken, BTÜ’lü bilim insanlarınca yürütülen akademik projeler ve bu çalışmalardaki geleceğe yönelik hedefler dile getirildi. BTÜ’nün sanayi ile olan ilişkilerinin altını çizen Çağlar, bu konuda sunulan kaliteli eğitim ve öğretim ile birlikte BTÜ tarafından uygulanan araştırma – geliştirme faaliyetleri aracılığı ile bölgeye ve ülkeye sağlanan katkıları aktardı.

Vali Demirtaş tarafından BTÜ’ye gerçekleştirilen ziyaret, Rektör Çağlar’ın eşliğinde Bursateknopark’ta devam etti. Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve Bursateknopark Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Atike Köken tarafından karşılanan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursateknopark'ın misyonu ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Demirtaş, Bursateknopark içerisinde ofisleri bulunan firmaları da ziyaret ederek firmalarda yer alan girişimcilerle tanıştı. Faaliyetlerini BTÜ’nün Mimar Sinan Yerleşkesi’nde yer alan merkezinde yürüten Bursa'nın teknolojik ve inovasyon merkezi Bursateknopark'ta Genel Müdür Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu bilgilendirmede bulundu. Vali Demirtaş, burada çalışmalarını sürdüren ve girişimcilik özellikleri ön plana çıkan 26 şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bursateknopark’ta yapılan kısa gezinti sırasında girişimciler projelerini ve ortaya koydukları teknolojik ürünleri Vali Demirtaş’a tanıtma imkânı buldu.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ziyaretin sonunda, Vali Mahmut Demirtaş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.