Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 1665 yılında IV. Murat’ın sadrazamı Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan tarihi camii 2023 yılında başlanılan restorasyon çalışmasında sona gelindi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde tarihi Kara Mustafa Paşa Camii’nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız’dan bilgi alan Vali Aygöl, restorasyon sürecinin son durumunu değerlendirdi.

Vali Aygöl, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmalarının planlanan takvime uygun ilerlediğini belirterek, “2 Ocak 2025 tarihinde idrak edeceğimiz Regaip Kandili’nde camimizin açılışını yapacağız” dedi. Açılışla birlikte, tarihi cami yeniden ibadete açılacak ve kültürel mirasımıza kazandırılmış olacak.

Tarihi caminin yeniden hizmete girmesiyle, Pazaryeri ve çevresindeki vatandaşların ibadetlerini bu önemli yapıda gerçekleştirebileceği belirtildi.