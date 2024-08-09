Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisini ziyaret ederek meclis üyeleri ile bir araya geldi.EDİRNE (İGFA) - Gerçekleştirilen ziyarette yatırımlar ile ilgili bilgi veren Vali Sezer, İl Özel İdaresi tarafından il merkezi ve köylerde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Köylere yapılan yatırım ve projeler hakkında bilgi veren Vali Sezer, “3 yıl içerisinde bütün köy yollarımız ana arterler dahil olmak üzere sıcak asfaltla buluşmasını hedefliyoruz. En az 30 yıl bizim özel idaremiz ve devlet kurumları da bu yol işiyle meşgul olmasın başka alanlara yönünü çevirsin.“ ifadelerini kullandı.

Şehrin hazinelerinden tarihi konaklarında restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Vali Sezer, kente kazandırılacak tüm alanların projeler ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını söyledi.

Tarımsal sulama ve içme suyu projelerinin kesintisiz ve hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini belirten Vali Sezer, kuraklık ile mücadele kapsamında üreticilerimiz ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Nehirlerdeki su seviyelerinin düştüğünü belirten Vali Yunus Sezer, "Yapabileceğimiz ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Birincisi dönüşümlü olarak sulama yaptırıyoruz. İkincisi de buradaki su çıkabilen alanların tamamında su kuyusu açtırıyoruz. Maliyetini de Valilik olarak karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üreticilerimizin talepleri doğrultusunda 11 sulama kuyusunun açıldığını aktaran Vali Sezer, kuraklık ile mücadele kapsamında çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Gazeteciler tarafından yöneltilen Edirnespor ile ilgili sorulara da yanıt veren Vali Yunus Sezer, göreve geldiğinden bu yana takıma her zaman destek olduğunu dile getirdi.

Yunus Sezer, kentte yaşayan tüm vatandaşları Edirnespor'a destek olmaya davet etti.