Edirne Valisi Yunus Sezer, dün Keşan’a gelerek, Keşan’daki yatırımları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Beraberinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci,Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile İnönü İlkokulu, Emniyet Müdürlüğü, Fen Lisesi’nin devam eden inşaatlarını ziyaret eden Sezer, burada yetkililerden bilgi aldı.

Sezer, her iki okul inşaatının da yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti.

Sezer, daha sonra Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın tamamlanan binasını da ziyaret ederek, İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Gökhan Çam’a hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulundu.